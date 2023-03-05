Girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs böyle kaçtı | Video 05.03.2023 | 10:02 İstanbul Bakırköy’de bulunan bir evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kaçma anı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy Basınköy Mahallesi'nde 1 Mart günü bir eve giren hırsız içeride bulunan 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde yapılan güvenlik kamera incelemeleri sonucunda şüpheli şahsın eşkalini tespit etti. Kamera görüntüsünde birçok farklı suçtan suç kaydı bulunan E.Ç. isimli şüpheli şahsın evden çıkarak Florya istikametine doğru uzaklaştığı görüldü. Yapılan kamera araştırmasının devamında, şüpheli şahsın bir taksi durağından ticari taksiye bindiği ve Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde taksiden inip buradaki ikametine geçtiği tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli şahıs çalıntı ziynet eşyalarının yanı sıra 15 gr uyuşturucu madde ve 3 adet dolu fişek ile birlikte 2 Mart günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten E.Ç. isimli şahıs "Evden Hırsızlık", "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 3 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.