Girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs böyle kaçtı | Video
İstanbul Bakırköy’de bulunan bir evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kaçma anı kameraya yansıdı.
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