Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı | Video

İstanbul’da bir iş yerinden 40 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar çalan hırsız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

İstanbul'da bir kişi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Firuzağa Mahallesi'nde girdiği bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan dizüstü bir bilgisayarı çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; hırsızın kimliğini kısa süre içerisinde tespit etti ve H.Z.'yi Taksim Gezi Parkı içerisinde gözaltına aldı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen H.Z. isimli hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.