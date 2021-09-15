Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video
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Giresun’un Keşap ilçesi Karabedir mahallesine inen ayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde boz ayının mahalledeki köpekleri kovaladığı görülürken, arı kovanlarına, kurutulmak için serilen fındıklara ve meyve ağaçlarına zarar veren ayı, köyde yaşayanları tedirgin ediyor.