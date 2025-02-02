Giresun'da faciadan dönüldü: Yokuş aşağı inen aracın altında kalmaktan böyle kurtuldu | Video
Giresun'da yokuş aşağı inen araç, diğer araca çarparak takla attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Giresun'un Kale mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen bir araç, önünde ilerleyen hareket halindeki başka bir araca çarparak büyük bir kazaya sebep oldu.
Olayda, arkadan darbe alan araç takla attıktan sonra durdu. Kontrolünü kaybeden diğer araç ise, takla atan aracın ardından kaldırıma çarparak durabildi.
Kazanın hemen ardından çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olaya tanıklık edenlerin şaşkınlık içerisinde kaldığı görüldü. Olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.
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