Video Yaşam Giresun'da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video
Giresun'da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video

Giresun'da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video

04.05.2025 | 08:37

Giresun'da gece yaşanan heyelan nedeniyle Yavuzkemal Beldesi yolu ulaşıma kapandı.

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Alınan bilgiye göre, heyelan gece saat 02.00 sularında Giresun-Yavuzkemal yolunun Göksu Travertenleri mevkisinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.
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