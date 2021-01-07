Video Yaşam Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video

Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video

Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video
07.01.2021 | 09:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 04:51
Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 07.01.2021 | 09:14
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 06:36
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 07.01.2021 | 09:14
İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti | Video 03:21
İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti | Video 07.01.2021 | 09:36
İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu | Video 02:55
İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu | Video 07.01.2021 | 10:15
Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler | Video 00:37
Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler | Video 07.01.2021 | 10:18
Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 01:42
Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 07.01.2021 | 10:13
Bursa'da korona baskınında polisi şaşırtan uyuma numarası | Video 05:18
Bursa'da korona baskınında polisi şaşırtan uyuma numarası | Video 07.01.2021 | 10:14
Mersin'de internette tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadi ile dolandırılan gençten önemli uyarı | Video 02:59
Mersin'de internette tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadi ile dolandırılan gençten önemli uyarı | Video 07.01.2021 | 10:13
ATAK Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:38
"ATAK" Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 07.01.2021 | 09:25
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu | Video 00:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu | Video 07.01.2021 | 09:25
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:09
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 07.01.2021 | 09:26
Polisin yakaladığı otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı | Video 02:42
Polisin yakaladığı otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı | Video 07.01.2021 | 09:02
Balıkesir'de polis ekiplerinden minik kıza yürekleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması | Video 05:23
Balıkesir'de polis ekiplerinden minik kıza yürekleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması | Video 07.01.2021 | 08:51
Sigara yakmak için çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar | Video 01:38
Sigara yakmak için çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar | Video 07.01.2021 | 08:33
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu | Video 06:12
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu | Video 07.01.2021 | 08:46
'ATAK' Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 01:38
'ATAK' Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 07.01.2021 | 08:46
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 7 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 7 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 07.01.2021 | 07:07
TRT EBA TV izle! 7 Ocak Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (7 Ocak Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 07.01.2021 | 06:45
Şanlıurfa'da kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 09:15
Şanlıurfa'da kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 06.01.2021 | 10:21
Kastamonu'da emniyet kemeri takmayan kadının otomobilden fırladığı anlar kamerada | Video 00:46
Kastamonu'da emniyet kemeri takmayan kadının otomobilden fırladığı anlar kamerada | Video 06.01.2021 | 17:21

Giresunun Keşap ilçesinde aç kalan kurt sürülerinin zaman zaman yerleşim bölgelerinde görülmesi, vatandaşları tedirgin ediyor. Fındıklı Mahallesi'nde tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi. Geceleri sokaklarda gezinen kurt sürüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Giresun Keşap'ta kış şartları nedeniyle ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan kurt sürüleri yerleşim yerlerine indi. Fındıklı Mahallesi'nde kurtlar 5 koyunu telef etti, 1 kurt ise vatandaşlar tarafından tüfekle vuruldu. Geceleri sokaklarda gezinirken güvenlik kamerasına yansıyan kurt sürüleri nedeniyle vatandaşlar tüfek, sopa ve baltalarla nöbete tutmaya başladı.


"GECELERİ UYUYAMAZ OLDUK"
Geceleri tüfek, odun ve baltalarla dışarı çıktıklarını söyleyen Şükrü Türk, "Oğlum sağlıkçı, hastanede çalışıyor. Onu işe bırakmaya gidiyorduk. O esnada yolda yürürken kurtla karşılaştık. Bağırdık, çağırdık. Yere yöneldim elime taş alıp fırlatmak için. Sonra kurt kaçtı. Sabah öğrendik ki biri kurdu vurmuş. Kurtla karşılaşınca çok korktuk. Kapılara çıkamaz olduk. Geceleri tabanca tüfek, odun, balta ile beraber çoluğu çocuğu işe getiriyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Evimizin yanına kadar gelen kurt yüzünden geceleri uyuyamaz olduk. Ben olmazsam çocuğuma da dalabilirdi kurt. Yardım istiyoruz. Can güvenliğimiz yok? diye konuştu.


'KURTLAR İÇİN TİM OLUŞTURULSUN'
Can güvenliklerinin olmadığını belirten İhsan Gürsu, "Biz komşumuzun güvenlik kamerasına yansıyan kurt görüntüsünü gördük. Hayret ettik. Daha önce de duyuyorduk ama ihtimal vermiyorduk. 3 tane kurt var bildiğimiz. Bir tanesini vurmuşlar. Çocuklarımızın, bizim ve hayvanlarımızın can güvenliği yok. Kardeşimin koyunlarını telef etti. Biz ilk önce köpek sanmıştık. Sonra koyunları beklemeye başladık ve kurt olduğunu gördük. Çok korkuyoruz. Çocukları dışarıya gönderemiyoruz. Çevremizde orman yok sahile yakın bir yerdeyiz. Başıboş kurtlarsa bunlar bir tim oluşturup bunlar buralardan yok edilsin? ifadelerini kullandı.


'HER YERE KALABALIK GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Mehmet Gürsu ise, "1 aydır yol boyu gezen kurt olduğunu söylüyorlardı. Sonra kurtlarla karşılaşmalar oldu. Milletin hayvanlarını yedi kurtlar. Bir yere gidecek olsak kalabalık gitmeye çalışıyoruz ki kurt bizi yemesin. Hayvanları olanlar oldukça tedirgin. Kimse evinden çıkamaz oldu. Geceleri dışarı çıkamıyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA