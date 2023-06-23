Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi! | Video
Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi.
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