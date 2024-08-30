Gişe çıkışında çarpışan TIR'ar alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gişeler çıkışında çarpışan TIR'lar alev aldı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.