Video Yaşam Giyim mağazasından telefonu böyle çaldı! O anlar kamerada | Video
Giyim mağazasından telefonu böyle çaldı! O anlar kamerada | Video

Giyim mağazasından telefonu böyle çaldı! O anlar kamerada | Video

05.05.2022 | 10:09

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ESENLER'deki giyim mağazasına giren şüpheli, mağaza çalışanının kasa önünde duran telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esenler'de 27 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında hırsızlık yaşandı. Mağaza çalışanı 26 yaşındaki Müzeyyen Kılıç, depoda ürün düzeltirken, mağazayı dışarıdan kontrol ederek içeriye bir kişi girdi. Kasaya yaklaşan şüpheli, telefonu aldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"TELEFONUN İÇİNDE BİR SÜRÜ ANILARIM VARDI"
Telefonu çalınan Müzeyyen Kılıç, "Ben arka depoda ürün yerleştirirken arkama dönüp baktığımda telefonum ortada yoktu. Sonra fark ettim ki içeriye biri girip, telefonumu alıp götürmüş. Sonradan polisleri aradım. Polisler kameradan izleyip görüntüleri aldılar. Daha sonra şubeye gidip şikayette bulundum. 12.30 gibiydi ben fark ettiğimde arada 2 dakika fark vardı. Sessizce girdi içeri. O sırada dükkanda başka kimse yoktu. 3 bin 500 lira değerinde bir telefondu. İçinde fotoğraflarım, bir sürü anılarım vardı. Normalde hep bıraktığım bir yer. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor" dedi.

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