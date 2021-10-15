Giysi kumbarasına giren kedi şaşırttı | Video

Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan bir tekstil ve ayakkabı kumbarasına nasıl girdiği anlaşılamayan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Görenlere “Sen nasıl girdin oraya” dedirttiren kedinin, kapak açıldıktan sonrada, şaşkınlıkla içeriden çıkmak istememesi herkese tebessüm ettirdi.

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy mevkiisin de, bir tekstil ve ayakkabı kumbarasından gelen sesler kedi sesi üzerine, vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Normalde mekanizması gereği, kapağı müdahale edilmedikçe kapalı bulunan kumbaraya kedinin nasıl girdiği anlaşılamazken, kısa sürede bölgeye gelen belediye ekipleri, kumbaranın atık malzemelerin konulduğu bölümü hemen açtı.

Kumbara içerisinde uzun süre karanlıkta kaldığı düşünülen kedi bir süre hareket etmeyince, belediye ekiplerinin ufak bir müdahalesi ile kedi istemeyerek de olsa kumbara içerisinden çıktı. Kedinin o anları herkese tebessüm ettirdi.