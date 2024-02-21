Video Yaşam Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video
Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video

Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video

21.02.2024 | 13:52

İstanbul’da “Şahinler” suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Örgütün yöneticisi olduğu vurgulanan Hasan A., baskın düzenlenen adresindeki gizli bölmede yakalandı. O anlar polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. 18 farklı suç eyleminden sorumlu olan örgütün yöneticisi Hasan A., Üsküdar İlçesi'nde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste "Zula" olarak tabir edilen gizli bölmede yakalanan Hasan A., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 91 mermi ele geçirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video 00:38
Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video 21.02.2024 | 13:52
İnşaattan 80 bin liralık malzeme çalan 2 kişi yakalandı | Video 00:51
İnşaattan 80 bin liralık malzeme çalan 2 kişi yakalandı | Video 21.02.2024 | 13:50
Karaman’da otomobilin duvara çarpma anı kamerada | Video 01:24
Karaman'da otomobilin duvara çarpma anı kamerada | Video 21.02.2024 | 13:48
Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video 01:33
Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video 21.02.2024 | 13:32
Müge Anlı’da gündeme gelen Gamze bebek neden kaçırıldı, kim doğru söylüyor? | Video 03:54
Müge Anlı'da gündeme gelen Gamze bebek neden kaçırıldı, kim doğru söylüyor? | Video 21.02.2024 | 12:56
Taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 05:51
Taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 21.02.2024 | 13:00
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 01:02
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 21.02.2024 | 12:59
Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:03
Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.02.2024 | 11:33
Bağcılar’da 350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 05:20
Bağcılar'da 350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 21.02.2024 | 10:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 21.02.2024 | 11:08
İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp direği devirdi: O anlar kamerada | Video 03:03
İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp direği devirdi: O anlar kamerada | Video 21.02.2024 | 10:19
Siirt’te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 00:21
Siirt’te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 10:19
Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi | Video 01:45
Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi | Video 21.02.2024 | 09:55
Kilis’te PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 1 tutuklama | Video 01:01
Kilis’te PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 1 tutuklama | Video 21.02.2024 | 09:30
Esenyurt’ta dolandırıcı şahıs televizyonu streçleyip böyle götürdü | Video 02:25
Esenyurt’ta dolandırıcı şahıs televizyonu streçleyip böyle götürdü | Video 21.02.2024 | 09:27
Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı | Video 00:25
Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı | Video 21.02.2024 | 09:19
Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane’de görüntülendi | Video 00:13
Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane’de görüntülendi | Video 21.02.2024 | 09:05
Gaziosmanpaşa’da 2 katlı iş yeri alev alev yandı | Video 02:47
Gaziosmanpaşa’da 2 katlı iş yeri alev alev yandı | Video 21.02.2024 | 08:55
Denizli’de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:01
Denizli'de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.02.2024 | 08:55
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video 00:26
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video 21.02.2024 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA