Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video
İstanbul’da “Şahinler” suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Örgütün yöneticisi olduğu vurgulanan Hasan A., baskın düzenlenen adresindeki gizli bölmede yakalandı. O anlar polis kameralarına yansıdı.
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