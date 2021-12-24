Gizli buzlanma kazaya neden oldu! Korkulukları kıran araç deniz kenarına böyle uçtu | Video
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Trabzon’da etkili olan karlı ve soğuk hava yerini gece saatlerinden itibaren don ve buzlanmaya bırakırken, il genelinde buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan Akçaabat ilçesi Akçakale mevkiinde meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Murat Bulut yönetimindeki 38 JH 077 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle hızla yoldan çıkarak önce elektrik direğine çarptı ardından korkulukları kırıp deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü Murat Bulut ile araçta bulunan İdris İpekoğlu ile Mustafa Emirzaoğlu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına farklı açılardan yansıdı.