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Göbeklitepe kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor | Video

Göbeklitepe kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor | Video

24.12.2024 | 15:02

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Yaz havasının yaşandığı kentte gelen ziyaretçiler, tarihi ören yerlerini gezmenin tadını çıkarıyor.

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Türkiye'nin birçok ilinde kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe'ye akın etti. Günlük binlerce kişinin ziyaret ettiği ören yeri, 2024 yılında en yoğun günlerini yaşadı. İnsanlık tarihine ışık tutan ören yeri, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ören yeri içerisinde, neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunuyor. Ziyaretçiler, alanın tarihini rehberlerden öğreniyor, ören yerinde hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştiriyor.
Göbeklitepe'yi gezen ziyaretçiler, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

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