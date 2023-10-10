Göçmen kaçakçılarına operasyon | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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