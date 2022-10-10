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OTOMATİK OYNAT
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Sur Kültür Yolu festivali sürüyor | Video 10.10.2022 | 12:34
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Restoranda kumar oynatırken yakalandılar | Video 10.10.2022 | 12:35
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Kaybolan küçük kızın pitbull sevgisi şaşırttı | Video 10.10.2022 | 11:27
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Organize suç örgütünde 16 kişi tutuklandı | Video 10.10.2022 | 12:08
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Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Araçlara bindirirken yakalandılar | Video 10.10.2022 | 11:32
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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1'si ağır, 2 yaralı | Video 10.10.2022 | 11:47
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Bursa'da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı | Video 10.10.2022 | 11:29
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Ümraniye’de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı | Video 10.10.2022 | 11:17
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Eğitimin sıfır noktasında sağlık | Video 10.10.2022 | 11:16
03:08
Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bile bakmadan gitti | Video 10.10.2022 | 11:09
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10.10.2022 | 10:47
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Yol verme kavgasında tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçtı | Video 10.10.2022 | 09:33
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Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 10.10.2022 | 09:33
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Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 10.10.2022 | 09:32
İstanbul’da “Göçmen Kaçakçılığı” yapan üç kişi suçüstü yakalandı. 31 düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı.