Video Yaşam Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video
Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video

Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video

16.01.2024 | 10:30

Konya'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanırken, yakalanan 32 yabancı uyruklu kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan bir çeteyi tespit etti. Yabancı uyruklu şahıslardan oluşan çetenin dikkat çekmemek için araçlarını araç kiralama şirketi üzerinden kayıt ettiklerini ve bu araçlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığını tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. 11 Ocak Perşembe günü Konya ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 32 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yakalanan 32 yabancı uyruklu kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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