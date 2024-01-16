Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video
Konya'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanırken, yakalanan 32 yabancı uyruklu kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video 16.01.2024 | 10:30
01:54
Beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler | Video 16.01.2024 | 09:53
01:43
İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 16.01.2024 | 09:20
01:07
Mersin'de DEAŞ operasyonu | Video 16.01.2024 | 08:33
05:54
00:09
00:38
Yollar buz pistine döndü: Araçlar böyle kaydı 15.01.2024 | 23:07
41:00
27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu! 15.01.2024 | 20:09
01:52
Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada 15.01.2024 | 17:47
03:18
Fatih'te çanta deposunda yangın! | Video 15.01.2024 | 16:09
01:34
Ümraniye’de 500 bin TL’lik soygun kamerada | Video 15.01.2024 | 16:27
00:21
Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video 15.01.2024 | 14:36
01:17
Van’da 1 ton 262 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.01.2024 | 15:56
01:21
02:17
İzmir’de zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı | Video 15.01.2024 | 15:24
00:40
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 15.01.2024 | 15:16
00:52
Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video 15.01.2024 | 14:30
00:30
Elazığ’da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 15.01.2024 | 14:30
03:07
Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 15.01.2024 | 12:43