Göçmen kaçaklığı operasyonunda 52 göçmen yakalandı | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 52 kaçakçı muhafaza edildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yasal kalış hakkı olmayan kaçak durumda olan yabancı uyruklu şahıslara ev kiralayan veya bu şahısları ikametlerinde barındıranlara yönelik Esenyurt ilçesindeki 3 farklı adrese 1 Eylül tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, adreslerde kalan 3 Cezayir, 7 Suriye, 42 Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 Kaçak Göçmen yakalandı. Ev sahipleri Ö.G. ve O.G. yakalandı.

Kaçak göçmenleri evlerinde barındıran ev sahipleri Ö.G. ve O.G. isimli şahıslara kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311 bin 454 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Kaçak göçmenler kendilerine ev bulup yardımcı olan A.H ve M.D.H ye de kişi başı 900 lira verildiklerini açıkladılar.

A.H ve M.D.H isimli şüpheliler 21 Eylül'de yakalanarak gözaltına alınıp, Adliyeye sevk edilen şüpheliler "Yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.