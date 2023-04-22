Göçmenleri kaçırırken suçüstü yakaladılar | Video
İstanbul’da “Göçmen Kaçakçılığı” yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Sekiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı.
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