Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı | Video
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Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.