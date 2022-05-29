Video Yaşam Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı | Video
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı | Video

Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı | Video

29.05.2022 | 08:41

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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesinde meydana gelen olayda altyapı yapan taşeron firmanın işçisi toprak kayması sonucu, toprak altında kaldı. Toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay, arkadaşının elini tutup 8 saat boyunca hiç bırakmayarak moral verdi.

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Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kozluca mahallesi girişinde meydana geldi. Taşeron firma çalışanları Mahallenin girişinde iş makineleriyle altyapı çalışması yapmaya başladılar. Boru montajı sırasında yaklaşık 6 metre derinliğindeki kanala giren işçi Seyithan Elinç(24), kayan toprak yığınının altında kaldı. Yardıma koşan arkadaşları, genci toprak altından kurtaramayınca, 112'ye haber verdiler.

ELİNİ BIRAKMADI
O sırada toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay(23), arkadaşının elini tutup moral vermeye başladı. Olay yerine çok sayıda 112, İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

100 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ
Olay yerine ulaşan 100 kişilik kurtarma ekibi, toprak kaymasının bir daha yaşanmaması için ince planlar yaptılar. Kurtarma çalışmalısında 5 iş makinesi de kazı yaptı. Kazı sırasında yaralı gencin, nefes almasını sağlamak için 5 adet oksijen tüpü kullanıldı. Ekiplerin 8 saat süren çalışması sonucu gence moral vermek için göçük altında kalan Fırat Oktay, kurtarıldı. Hemen ardından ise toprak altında kalan Seyithan Elinç, kurtarıldı. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Sol bacağında kırıklar oluşan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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