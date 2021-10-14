Video Yaşam Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video

Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video

14.10.2021 | 09:20

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Erzurum’un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. Renk cümbüşüyle süslenmiş olan gökkuşağı tepeleri görenleri ise hayran bırakıyor.

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Erzurum'da eşsiz manzarasıyla görenleri etkisi altına alan gökkuşağı tepeleri, Yağmur Kayserilioğlu adlı bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi. Adını doğal yapısıyla oluşan rengârenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, Erzurum-Oltu karayolu üzerinde bulunuyor. Erzurum'da az bilinen yerlerden ve turizm açısından oldukça önemli alanlardan biri olan Gökkuşağı tepeleri ziyaretçilerini bekliyor.

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