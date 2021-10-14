Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video

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Erzurum’un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. Renk cümbüşüyle süslenmiş olan gökkuşağı tepeleri görenleri ise hayran bırakıyor.
Erzurum'da eşsiz manzarasıyla görenleri etkisi altına alan gökkuşağı tepeleri, Yağmur Kayserilioğlu adlı bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi. Adını doğal yapısıyla oluşan rengârenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, Erzurum-Oltu karayolu üzerinde bulunuyor. Erzurum'da az bilinen yerlerden ve turizm açısından oldukça önemli alanlardan biri olan Gökkuşağı tepeleri ziyaretçilerini bekliyor.