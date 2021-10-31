Gökyüzü meraklıları Hasankeyf’te buluştu

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te bu yıl ilk defa düzenlenen “Hasankeyf gece gözlem, fotoğraflama ve kamp etkinliği” gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte yeni bir görünüme kavuşan Batman'ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf'te hayata geçirilen projeler meyvesini vermeye başladı.

Su ve doğa sporlarının tarihle buluşmasıyla yeni Hasankeyf turizmcilerin hem de doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan Hasankeyf, artık turizmi canlandıracak yeni aktivitelere de sahne olmaya başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Hasankeyf gece gözlem, fotoğraflama ve kamp etkinliği" ile 150 doğasever Hasankeyf kalesinde kurdukları çadırlarla kampa girdi. Önemli fotoğrafçıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Hasankeyf kalesinde gün batımı fotoğraflanması, gece gökyüzü gözlem ve fotoğraflama aktiviteleri gerçekleştirildi.

Kampa katılan Dağcılık Federasyon Başkanı Ersan Başar, Hasankeyf'in kaya tırmanışı sporu için eşsiz bir yer olduğunu belirterek federasyon olarak benzer etkinliklerde yer alacaklarını söyledi.