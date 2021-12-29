Video Yaşam Gökyüzünde de rotaları kesişen pilot çift konuştu | Video
Gökyüzünde de rotaları kesişen pilot çift konuştu | Video

Gökyüzünde de rotaları kesişen pilot çift konuştu | Video

29.12.2021 | 10:17

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Kuala Lumpur ve Bahreyn'den İstanbul'a uçarken rotaları Basra Körfezi üzerinde rotaları kesişen pilot çift Nurdan ve Oğuzhan Yararcan, gökyüzünde yaşadıkları tesadüfü anlattı. Çektikleri kısa bir video ile o anları anlatan çift “Unutamayacağımız bir uçuş oldu” dediler.

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Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan Nurdan Yararcan, Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı, Pegasus Havayolları'nda görev yapan kaptan pilot eşi Oğuzhan Yararcan ise Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen seferinde görevdeydi.

Eşinden 8 saat önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Nurdan Yararcan Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn'den havalandı. İki uçak Basra Körfezi üzerinden aynı rotayı takip ederek İstanbul'a geldi. Çift gökyüzünde yaşadıkları tesadüfü anlattı

EŞİM BANA EŞLİK ETMİŞ OLDU
Nurdan Yararcan "Ben Kuala Lumpur-İstanbul seferini yapıyordum. Oğuzhan'da Bahreyn-İstanbul seferini yapıyordu. Benim kalkışımdan yaklaşık 8 saat sonra Oğuzhan'da Bahreyn'den havalandı. Tırmandı. Uçaklarımız tesadüfen havada buluştu. Bİ bakıma eşim bana eşlik etmiş oldu. Bizim için harika bir anı oldu" dedi

UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR UÇUŞ OLDU
Oğuzhan Yararcan ise "Ailemizde tabi aynı anda uçuşa gittiğimiz zamanlar oluyor. Geçtiğimiz gün çok tesadüfi keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Aynı anda aynı rotayı takip ederek İstanbul'a kadar bir uçuşumuz oldu Basra Körfezi üzerinde. Bir bakıma Nurdan'ı uçuşunda karşılayıp İstanbul'a evimize kadar beraber geldiğimiz bir uçuş gerçekleştirdik. Unutamayacağımız bir uçuş oldu" diye konuştu.

UĞRAŞSAK DENK GELMEZ
Yaşadıkları tesadüfi ilk olarak sosyal medya hesabından duyuran Nurdan Yararcan yaptığı paylaşımda, "Kütle çekim yasası bile Yararcan çifti karşısında şaşkın sayın seyirciler. Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şeydi. Bu da böyle bir anımız oldu. Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan tam 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi" ifadelerini kullanmıştı

PİLOTLUK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ
Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra pilotluk eğitimini THY Uçuş Eğitim Akademisine tamamlayan ve 2014 yılında mezun olan Nurdan Yararcan mezuniyet töreninde yaptığı babasının da havacılığa çok meraklı olduğunu belirterek "Pilot olmak birçok çocuk gibi benim de hayallerimi süslüyordu. Üniversiteyle beraber aileme destek olmak için THY yolcu hizmetlerinde göreve başladım daha sonra kabin memuru oldum. Üniversiteyi bitirir bitirmez THY Uçuş Eğitim Akademisine başvurdum ve hayalimi gerçekleştirdim" demişti

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