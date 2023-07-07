Gökyüzünde korku dolu anlar! 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakası kamerada | Video 07.07.2023 | 11:00 Antalya'da yaptığı şakalarla gündem oluşturan youtuber, 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakasıyla büyük korku yaşadı. Pilotun bayılma numarası ve Kuşcu'nun gökyüzünde yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da yaşayan üniversite öğrencisi Ozan Kuşcu, sosyal medya için ağırlıklı olarak şakaların olduğu dijital içerik üretiyor. Bugüne kadar hep kendi şaka yapan Kuşçu'ya, bu kez arkadaşları gökyüzünde bir şaka hazırladı. Telefonla aradıkları Kuşcu'yu Lara'da paramotorla uçuşa davet eden Uğur Kart, yaklaşık 150 metrede motoru kapatıp bayılma numarası yaptı. Biranda motorun sesinin kesilmesiyle neye uğradığını şaşıran ve panik yapan Kuşcu, bağırarak pilotu uyandırmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Go Pro kamerasına yansıyan görüntülerde Kuşcu'nun hiç bir şeyden habersiz, kamerasına el sallayarak uçuşun keyfini çıkardığı anda biranda paramotorun, motorunun durduğu ve pilotun bayıldığı görüldü.

"Korku içinde ağabey ağabey" diye seslenmeye başlayan Kuşcu, " Abi Uğur abi, abi aşağı düşüyoruz" sözlerinin ardından pilot bir süre sonra kendine gelerek motoru çalıştırdı.

Büyük korku ve panik yaşayan Kuşcu, "Abi çok korktum, çok korktum, inelim" diyerek uçuşu sonlandırmak zorunda kaldı. Sosyal medyaya dijital içerik üreticisi ve Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Ozan Kuşcu(22)son zamanlarda youtube de yaptığım şakalarla ön plana çıkmaya başladığını hatırlattı.

"AYILMASAYDI BEN BAYILACAKTIM"

Uğur Kart'ın bu yaptığı şakaları gördüğünü ve bir plan yapmaya karar verdiğini anlatan Kuşcu, " BAna güzel bir şaka hazırlamışlar. O gün evde oturuyor ve içerik üretmek için plan yapıyordum. Paramotorla beni uçurmak için aradılar, güzel fikir olacağını düşünerek kabul ettim. Ava giderken bu kez avlandım. Yaklaşık 150 metredeydik paramotorun, motor sesinin biran kesildiğini duydum. Arkama döndüğünde pilotum Uğur ağabey bayılmıştı. Bağırmaya başladım. O ayılmasıydı ben bayılacaktım" dedi.

"AVA GİDERKEN AVLANDIK"

Normal bir uçuş beklerken, hiç ummadığı bir şakaya maruz kaldığını dile getiren Kuşcu, " Paramotorun keyfini çıkarmak istemiştim ama hiç öyle olmadı. Yaptığım şakaların insanları nasıl korkuttuğunu anladım, bu kez daha korkunç şakalar yapmayı düşünüyorum. Ama havada değil hep karada olacağım. Bu sefer ava giderken biz avlandık" diye konuştu.

İzmir'den Antalya'ya gelen paramotor pilotu Uğur Kart, şakalarıyla sosyal medyada gündeme gelen arkadaşı Ozan Kuşcu'nun kendine bir şaka yapmak için uçuşa davet ettiğini söyledi.

"ŞAKALANDI"

Ozan'ı havada şaka yapmak için paramoroal uçuşa davet ettiklerini dile getiren Kuşcu, " Şaka nasıl yapılır anlasın istedik. Lara palajlarından yaklaşık 150 metre yüksekliğe çıktık. Yukarıda bayılmış numarası yaptım. Ozan denize düşeceğimizi zannetti ve bayağı bir korktu. Çok uzatmakta istemedim, başına bir iş gelmesin diye. Kısa kestik ama keyifli bir an oldu. Şaka yaparken bu kez fena şakalandı. Bir daha şaka yaparken düşünür. Şakla anında çok panikti ve denize düşeceğimizi düşündüm. Oda bayılmasın diye ben ayılmak zorunda kaldım" dedi.