Video Yaşam Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video

Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video

24.10.2021 | 11:31

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Bolu’nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşatan ağaçların havadan görüntüsü mest etti.

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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte renkli görüntüler oluştu. Yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı binlerce turistin ilgi odağı haline gelen tabiat parkında özellikle haftasonları insan seli yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının da ilk adreslerinden birisi oluyor. Sarı ve yeşilin bütün tonlarının birarada olduğu tabiat parkı ve yol güzergahında oluşan manzara fotoğraf tutkunları için bulunmaz fırsat sunuyor. Gölcük Tabiat Parkı'nın insanı mest eden sonbahar manzarasının havadan görüntüsü de kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Ailesiyle haftasonu tatili için gelen Mustafa Nedim Tan, "Doğa harikası. Manzara olarak çok güzel. Havası temiz. Gelirken yolda yeşilin tüm tonlarını gördük. Sararmış, kızıla dönmüş ağaçlar gerçekten insanı etkileyen bir manzara. Sadece gölün çevresi değil gelirken görünen manzara da çok güzel" şeklinde konuştu.

Sonbahar fotoğrafı çekmek için Gölcük'ü tercih eden Hüseyin Özdemir, "Kocaeli'den Gölcük'ün güzelliklerini fotoğraflamak için geldik. Her yıl birkaç kez geliyoruz. Doğası, havası bizi cezbediyor. Aynı zamanda güzel fotoğraflar çekmemiz için sevdiğimiz bir yer. Özellikle sararan yapraklar sonbaharın gelişini müjdeliyor. Yollara dökülmüş yapraklar bizi sonbaharda hissettiriyor" dedi.

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