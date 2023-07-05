Gölde yüzerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video
Bursa’nın İznik ilçesinde göle giren bir kişi yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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