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OTOMATİK OYNAT
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Erzincan’da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi | Video 13.12.2021 | 10:49
02:02
Bartın’da feci trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı | Video 13.12.2021 | 10:58
01:46
Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video 13.12.2021 | 10:58
02:54
Pendik’te bir alışveriş merkezinde yangın paniği | Video 13.12.2021 | 12:03
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Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu | Video 13.12.2021 | 11:47
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Iğdır'da buzlanma kazaya neden oldu | Video 13.12.2021 | 10:40
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Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video 13.12.2021 | 09:56
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Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 13.12.2021 | 09:32
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SON DAKİKA: Edirne'de yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp 13.12.2021 | 08:58
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İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü 13.12.2021 | 08:58
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Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.12.2021 | 16:49
Ardahan’ın Göle ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oluyor.
Göle'de etkili olan soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçların kırağı tuttuğu ilçede sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk çekiyor. Göle'de en düşük hava sıcaklığı gece eksi 21 derece olarak ölçüld