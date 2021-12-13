Video Yaşam Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video
Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video

Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video

13.12.2021 | 10:58

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Ardahan’ın Göle ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oluyor.

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Göle'de etkili olan soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçların kırağı tuttuğu ilçede sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk çekiyor. Göle'de en düşük hava sıcaklığı gece eksi 21 derece olarak ölçüld

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