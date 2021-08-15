Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı, görüntüleri sosyal medyayı salladı | Video
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde yavru köpeğin gölete düştüğünü gören bir kişi, göletin sınırına kadar inerek yavru köpeği kurtardı. Yavru köpeği güvenli yere koyarken düşme tehlikesi geçiren kişinin bu hareketi sosyal medyada büyük alkış topladı.
Düzce'de insanlık ölmemiş dedirten bir görüntü sosyal medyaya yüklendi. Görüntülere göre, Yığılca ilçesinde arkadaşları ile birlikte pikniğe giden bir şahıs gölet kenarında suya düşmüş yavru bir köpeği fark etti. Kendi imkanları ile göletin kenarında çıkamayacağını fark eden şahıs, yavru köpeği kurtarmak için göletin sınırına kadar indi. Yavru köpeği kurtarmak için yaklaşmaya çalışsa da korkan köpek geri hamle yapınca gölete düştü. Köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf eden genç, köpeği kurtararak güvenli alana ulaştırmayı başardı. Bu esnada köpeği güvenli alana ulaştıran genç dengesini kaybederek gölete düşme tehlikesi geçirdi. İnsanlık ölmemiş dedirten olayı ise bölgeye beraber gittiği arkadaşı saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyaya yüklendi. Video sosyal medyaya yüklenmesinin ardından binlerce beğeni ve takdir topladı.