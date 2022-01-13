Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar | Video

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölün ortasında yüzmekten yorgun düşen ve donmak üzere olan kurt köpeği, balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı. Köpeğin kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.