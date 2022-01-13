Video Yaşam Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar | Video
Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar | Video

Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar | Video

13.01.2022 | 08:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar | Video 01:26
Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar | Video 13.01.2022 | 08:15
Köpeklerin korkusundan direğe çıkan çocuk: Bana saldırırlar diye korktum | Video 02:08
Köpeklerin korkusundan direğe çıkan çocuk: "Bana saldırırlar diye korktum" | Video 13.01.2022 | 08:13
İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı başladı | Video 02:49
İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı başladı | Video 13.01.2022 | 00:46
3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümüne 2 gözaltı | Video 01:56
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı | Video 13.01.2022 | 00:00
Şişli’de yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı | Video 03:58
Şişli'de yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı | Video 12.01.2022 | 23:35
Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video 00:43
Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video 12.01.2022 | 22:07
Mersin’de transit araç otobanda kontrolden çıkarak takla attı: 2 yaralı | Video 00:20
Mersin'de transit araç otobanda kontrolden çıkarak takla attı: 2 yaralı | Video 12.01.2022 | 19:52
İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video 02:10
İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video 12.01.2022 | 18:56
Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı | Video 00:22
Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı | Video 12.01.2022 | 18:36
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oldu: Ilgaz Dağı kar altında kaldı | Video 04:25
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oldu: Ilgaz Dağı kar altında kaldı | Video 12.01.2022 | 18:15
Müge Anlı’da Paslı çifti cinayetinde kafalar karıştı! Ortaya atılmış söylentiler, şüphe çeken detaylar… | Video 22:10
Müge Anlı’da Paslı çifti cinayetinde kafalar karıştı! Ortaya atılmış söylentiler, şüphe çeken detaylar… | Video 12.01.2022 | 15:20
Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video 01:12
Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video 12.01.2022 | 14:57
Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 03:03
Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 12.01.2022 | 14:14
Esenyurt’ta yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 02:20
Esenyurt’ta yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 12.01.2022 | 13:43
Antalya’da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video 01:13
Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video 12.01.2022 | 13:33
Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video 00:31
Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video 12.01.2022 | 12:59
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı | Video 00:58
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı | Video 12.01.2022 | 12:59
Fatih’te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 12:32
İstanbul’da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar | Video 02:51
İstanbul'da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar | Video 12.01.2022 | 12:32
Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 02:26
Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 12.01.2022 | 12:31

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölün ortasında yüzmekten yorgun düşen ve donmak üzere olan kurt köpeği, balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı. Köpeğin kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA