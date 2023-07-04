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Gönen'de kaybolan Korhan Berzeg'in komşuları endişeli | Video

Gönen'de kaybolan Korhan Berzeg'in komşuları endişeli | Video

04.07.2023 | 09:59

Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in Büyükada'daki komşuları endişeli. Korhan Berzeg'in 35 yıllık komşusu Stella Kent, "Köpeğini alır dolaşırdı. Başına geldiyse bilemiyorum, sahiden imkansız gibi görünüyor" dedi.Profesör Korhan Berzeg'in Büyükada Şemsi Molla Sokak'taki evinde ise, sessizlik hakim.

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Ekonomi profesörü Korhan Berzeg, komşularının iddiasına göre, 1 ay önce Büyükada'daki evinden tatil için memleketi Balıkesir Gönen'e gitti. Ancak Balıkesir'de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Berzeg'ten 17 günden beri haber alınamıyor. Ünlü ekonomisti arama çalışmaları devam ederken, Büyükada'daki komşuları Berzeg'in kayboluşunu inanılması güç olarak değerlendiriyor. Berzeg'in Büyükada'daki komşuları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in sağlıklı bir şekilde bulunmasını istiyor.

"BAYRAMDAN SONRA BERABER OLACAKTIK"
Yan komşusu Stella Kent, "Biz seyahatteydik. Belki 1 buçuk ay önce beraberdik; beraber çay içtik, kahvaltı yaptık. Biz sonra döndük. Onlar köye gideceklerini söylediler ve bayramdan sonra tekrar beraber olacaktık. Ondan sonra birdenbire kayıp dediler, kayıp ne demek? Biz 35 senedir komşuyuz. Biz yazlıkçıyız. Onlar yaz kış buradalar. Hemen hemen aynı zamanda evleri aldık. Harika bir insandı, entelektüel, hoş sohbet, bir beyefendi, her konuda konuşabildiğiniz, klasik müzik dinleyen, kendi halinde, köpeğini alır dolaşır. Yani böyle bir şeyin onun başına gelmesini ve ne başına geldiyse bilemiyorum, sahiden imkansız gibi görünüyor. Kendi halinde sabah köpeğini alırdı gezmeye çıkardı. Yukarı doğru çıkardı akşam da toplanırdı gelirdi. Bir acayiplik oldu ama ne oldu bilmiyorum. Kimse bilmiyor zannediyorum. İnsan nasıl kaybolur ki, normalde kaybolsa yolunu şaşırsa, bulacaklar bir yerlerde" dedi.

"SABAHLARI KÖPEĞİNİ GEZDİRİRDİ"
Komşusu Hasan Argun ise, "Tahmin ediyorum, kendisini 20-25 gün önce gördüm. Burada bir köpeği vardı ve köpeğiyle gezerdi. Çok medeni, çok güzel bir insandı. Selamlaşır geçerdik, ama kendisinin tanınmış bir ekonomist olduğunu bilmiyordum. Köpeğini gezdirirdi sabaları. Kaybolduğunu da sizden öğrendim. Çok medeni bir insandı, yanında hiçkimse görmedim, 2-3 senedir, bir kere kendi dairesine girenler oldu çocukları olabilir. Üzüldüm. Ben köpekten çok korkarım, köpeği beni kokladı, 'Korkma, korkma kokuna alışır' dedi. Ama çok düzgün bir insandı ben kendisini diplomat zannediyordum. Yani ne iyiliğini ne kötülüğü gördüm. Ama selamlaşırdık. Medeni bir insandı" dedi.

"HER YAZ BALIKESİR GÖNEN'E GİDERDİ"
Komşusu Aysel Çakıroğlu de "Ben 13 Mayıs'ta gördüm. Tam burada selamlaştık ve görüştük hatır sordu. Ondan sonra köpeğiyle içeriye girdi. Bende evime gittim. Sürekli burada kalırdı. Çok üzüldük, inşallah sağlıkla bulunur. Her yaz giderdi. Balıkesir Gönen'de onların tarlaları vardı. Ailesi Gönen'li o gittiği köy de Gönen'in bir köyü, her yaz oraya gider ürünleri yetiştirip gelirdi." şeklinde konuştu.

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