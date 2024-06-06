Video Yaşam Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı
Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı

Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı

06.06.2024 | 22:07

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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