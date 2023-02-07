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Gönüllülerin deprem bölgesine gidişleri sürüyor | Video

Gönüllülerin deprem bölgesine gidişleri sürüyor | Video

07.02.2023 | 13:30

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllülerin, İstanbul Havalimanı'ndan deprem bölgesine gidişleri sürüyor.

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İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen yardım gönüllüleri, özel uçuş seferleriyle Adana'ya gönderildi. İstanbul Havalimanı'nda toplanan yardım gönüllüleri burada bilet ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçaklara bindirildi. Adana'ya gidecek olan gönüllüler burada arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

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