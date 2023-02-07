Gönüllülerin deprem bölgesine gidişleri sürüyor | Video 07.02.2023 | 13:30 Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllülerin, İstanbul Havalimanı'ndan deprem bölgesine gidişleri sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen yardım gönüllüleri, özel uçuş seferleriyle Adana'ya gönderildi. İstanbul Havalimanı'nda toplanan yardım gönüllüleri burada bilet ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçaklara bindirildi. Adana'ya gidecek olan gönüllüler burada arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.