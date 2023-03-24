Video Yaşam Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor | Video
Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor | Video

Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor | Video

24.03.2023 | 13:01

Şanlıurfa’da binlerce yıldır akan derenin suyu deprem ve sel felaketlerinin ardından yerin altına girerek ortadan kayboldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman'da yaşanan sel felaketleri, bölgenin coğrafi yapısını da değiştirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cırcıp Deresi de depremler ve selden etkilendi. Binlerce yıldır akan derenin suyu, depremler ve sel sonrası ortadan kayboldu. Daha önce sınırı geçip Suriye akan derenin suyu, oluşan yarıktan toprağa gömüldü. Bölgeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.

SU KAYALARIN ARASINDA KAYBOLUYOR
İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, " Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye'ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz" dedi.

SEL İLE BİRLİKTE ŞU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Vatandaş olarak çok tedirgin olduklarını söyleyen Geçkil, "Bu su şehrin altına gidiyor mu, obruklara, toprak kaymasına, çöküntülere neden olur mu? Çünkü az bir su değil. İki haftadır bu su böyle akıyor " diye konuştu.

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