Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor | Video
Şanlıurfa’da binlerce yıldır akan derenin suyu deprem ve sel felaketlerinin ardından yerin altına girerek ortadan kayboldu.
SU KAYALARIN ARASINDA KAYBOLUYOR
İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, " Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye'ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz" dedi.
SEL İLE BİRLİKTE ŞU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Vatandaş olarak çok tedirgin olduklarını söyleyen Geçkil, "Bu su şehrin altına gidiyor mu, obruklara, toprak kaymasına, çöküntülere neden olur mu? Çünkü az bir su değil. İki haftadır bu su böyle akıyor " diye konuştu.
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