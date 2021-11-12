Görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan er toprağa verildi

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Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçirip, şehit olan Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen (21) memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi. Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, kurtarılamayarak şehit oldu.
Hatay'dan uğurlanan şehit Celal Esen için memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde tören düzenlendi. Törene Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, askeri erkan ile babası Oktay, annesi Nurlu, kardeşleri Miraç Ali ve İsmail Esen, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Esen'in cenazesi İncirlikuyu Mahallesi mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit askerin bekar ve 9 aylık sözleşmeli er olduğu öğrenildi.