Video Yaşam Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı | Video
Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı | Video

Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı | Video

28.10.2022 | 08:39

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Kocaeli’de durdurulan panelvan araçta 1 milyon 770 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Şahsın, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında görevinden ihraç edilmiş astsubay olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Derince ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce durdurulan panelvanda arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 1 milyon 770 bin adet, dal olarak TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şahıs R.G.'nin 2016 yılında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, görevinden ihraç edilmiş astsubay olduğu ortaya çıktı. Şahıs hakkında kaçakçılık suçu çerçevesinde tahkikat evrakı düzenlenirken adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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