Video Yaşam Görüntüler ortaya çıktı! Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci dövüp polise götürmüştü | Video
Görüntüler ortaya çıktı! Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci dövüp polise götürmüştü | Video

Görüntüler ortaya çıktı! Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci dövüp polise götürmüştü | Video

04.08.2022 | 09:17

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Avcılar'da iddiaya göre kızına uyuşturucu satmak isteyen genci sokak ortasında yakalayan baba, darbettikten sonra polise götürdü. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu sattığı kişi ile ilgili çalışma başlattı. Babanın şüpheliyi darbettiği ve polise götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kızının cep telefonu ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya göre karşıdaki kişinin 'Ne kadar uyuşturucu hap istediğini' sorması üzerine harekete geçti. Bunun üzerine kızının elindeki telefonu alarak cevap verdiği öğrenilen baba, "10 hap" diye yazarak adres verdi. Belirtilen saatte kızı ile birlikte adrese gelen baba, Bağcılar'dan gelen şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre kızı öpmek isteyince baba saldırıya geçti. Kadına taciz olduğunu değerlendiren çevredekiler de baba ile birlikte şüpheli genci sokak ortasında dövdü. Baba, daha sonra şüpheliyi alarak polis merkezine sürükleyerek götürmeye çalıştı. Dayak yiyen şüphelinin yürüyecek hali kalmaması üzerine durdurulan bir özel otomobil ile yakındaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin darbedilme ve götürülme anları güvenlik kamerası ve cep telefonları ile kaydedildi. Yeni ortaya çıkan görüntüde, gelen babanın marketin yanında oturarak bekleyen şüpheli dövmeye başladığı ve çevredekilere de neden dövdüğünü bağırarak söylediği görüldü.

EMNİYETTEN ÇALIŞMA
Uyuşturucu satıcısının polise teslim edilmesi ve görüntülerin basında yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dosya ile ilgili çalışmaya başladı. Şüphelinin bugüne kadar işlediği suçlar ve bağlantıları tek tek araştırıldığı kaydedildi.

"TACİZ VE UYUŞTURUCUYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"
Mahallede sakini Ahmet Bingöl, "Benim de kız çocuğum var. Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok. Kızın babası ile birlikte, polis kardeşlerimiz gelmeden dövdük" dedi. Yaşananları evinden görünce aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden ise, ?Hepimizin çocuğu var. İyi etmiş, eline sağlık, hatta az bile yaptı. Hırsızlık yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuşturucu satanlar birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da bunu biliyor, rahat davranıyor. Bunlara bizim ceza vermemiz gerek" diye konuştu.

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