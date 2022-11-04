Görüntülere sosyal medyadan tepki yağmıştı! Polis dayakçı anneyi arıyor | Video

Antalya’da bir annenin çocuğunun sopayla dövmesine sosyal medyadan tepki yağdı. Çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Antalya'da ismi belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vurdu. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise tepki yağdı. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin vicdanlarını sızlatan olay, kentte uyuşturucunun merkezi olarak bilinen Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı.

Bir anne sokak ortasında yerde yatan 7-8 yaşlarındaki çocuğa bir kadın sopayla defalarca vurdu. Canı yanan çocuk 'Acıyor' diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise 'Kalk, yürü eve' diyerek vurmaya devam etti. Görüntüleri izleyenler kadına tepkilerini dile getirdi. Yaşananların ardından polis annenin isminin belirlenmesi için çalışma başlattı.