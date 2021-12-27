Video Yaşam Görüntülü diyafonları çaldılar! 10 çalıntı diyafonla yakalandılar | Video
Görüntülü diyafonları çaldılar! 10 çalıntı diyafonla yakalandılar | Video

Görüntülü diyafonları çaldılar! 10 çalıntı diyafonla yakalandılar | Video

27.12.2021 | 13:36

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Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, 10 apartmanın görüntülü diyafonlarını çalan iki kişiyi yakaladı.

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İstanbul'da 2 hırsız, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 farklı bina girişinden görüntülü diyafonları çaldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen ve olayları kiralık bir araçla gerçekleştirdikleri saptanan U.A. ve B.E. isimli iki şüpheli, toplamda 10 apartmandan çaldıkları 10 adet görüntülü diyafon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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