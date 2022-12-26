Göz göre göre silahla bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video

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Eskişehir’de aldığı tehditlerin ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Muhammed Gökırmak, “Tetiği ilgisiz insanlara çektirerek istediklerini yapıp ceza almıyorlar” diyerek yetkililerden yardım istedi.
"BACAĞIMIZA ATEŞ ETTİRİYORLAR, ÖLMÜYORUZ DİYE TUTUKLANMIYORLAR"
Daha önceden aldıkları tehditler ve silahlı saldırılar sonucu defalarca şikayetçi olduklarını, fakat sonuç alamadıklarını belirten Muhammed Gökırmak, adeta isyan etti. "Ölmüyoruz diye tutuklanmıyorlar" diyerek tepkisini dile getiren Gökırmak, şu ifadeleri kullandı:
"Husumetli olduğum kişiler tarafından saldırıya uğradık. 2020 yılından itibaren ofisime gelip 'Bu dükkânı başına yıkarız. Seni burada durdurtmayız, sana iş yaptırmayız' diye tehdit ettiler. Toplamda 3 kere dükkânım kurşunlandı. İki sene önce bugün babamı vurdular. Bu olayın 2'inci yılında mesaj verircesine beni vurdular. Okul çıkışıydı, etrafta çok sayıda öğrenci vardı. Ancak ne yazık ki bu durum bile umurlarında olmadı. Bu süreçte, bu kişiler tarafından takip edildik, şikâyette bulunduk. Can güvenliğimiz yok dedik, şikâyette bulunduk. Aracımıza, malımıza zarar verdiler, şikâyette bulunduk. 'Karşımızda organize bir suç örgütü var, lütfen araştırın' dedik, takipsizlik kararı aldık. En son 1 ay önce aracılar vasıtasıyla babama beni vuracaklarını söylediler, polise gidip şikâyetçi olduk. Yargılandıkları bir mahkemede dile getirdik, ancak hiçbir sonuç alamadık. Yine vurdular. Tetiği ilgisiz insanlara çektirerek istediklerini yapıp, ceza almıyorlar. Bacağımıza ateş ettiriyorlar, ölmüyoruz diye tutuklanmıyorlar. Artık buna son verilmesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz."