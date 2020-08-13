Video Yaşam Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video

Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video

Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video
13.08.2020 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda iş makinesinin yaya kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 02:24
Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda iş makinesinin yaya kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 13.08.2020 | 12:31
Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video 01:21
Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video 13.08.2020 | 12:54
Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı 13 Ağustos 2020 | Video 01:20
Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video 13.08.2020 | 12:43
Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video 01:37
Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video 13.08.2020 | 12:18
Son Dakika Haberi | Yalova'da feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 01:06
Son Dakika Haberi | Yalova'da feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 13.08.2020 | 12:17
Sivas'ta fırına ekmek almaya giden şahıs hayatını şokunu yaşadı | Video 00:30
Sivas'ta fırına ekmek almaya giden şahıs hayatını şokunu yaşadı | Video 13.08.2020 | 11:39
Son Dakika: Yüz yüze ve uzaktan eğitim başlangıç tarihleri belli oldu! Peki, ilkokul kayıtları ne zaman? | Video 03:47
Son Dakika: Yüz yüze ve uzaktan eğitim başlangıç tarihleri belli oldu! Peki, ilkokul kayıtları ne zaman? | Video 13.08.2020 | 10:53
İstanbul Güngören'de 100 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 07:24
İstanbul Güngören'de 100 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 13.08.2020 | 10:16
Son Dakika Haberi | Koronavirüsten koruyan yerli ve milli robot okulun kapısını kilitleyip... | Video 03:42
Son Dakika Haberi | Koronavirüsten koruyan yerli ve milli robot okulun kapısını kilitleyip... | Video 13.08.2020 | 09:46
Son Dakika Haberi | İzmir tren raylarına atlayan biri kişi hayatını kaybetti | Video 01:28
Son Dakika Haberi | İzmir tren raylarına atlayan biri kişi hayatını kaybetti | Video 13.08.2020 | 09:08
Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihini açıkladı | Video 05:06
Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihini açıkladı | Video 13.08.2020 | 09:33
Son Dakika Haberi | Bursa'daki vahşi cinayetin detayları kan dondurdu | Video 02:23
Son Dakika Haberi | Bursa'daki vahşi cinayetin detayları kan dondurdu | Video 13.08.2020 | 08:57
İstanbul Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı | Video 06:16
İstanbul Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı | Video 13.08.2020 | 07:51
Kayseri'de 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler | Video 05:43
Kayseri'de 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler | Video 13.08.2020 | 07:51
Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video 02:39
Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video 13.08.2020 | 07:51
Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video 03:20
Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video 13.08.2020 | 07:51
Elazığ'da saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık kamerada | Video 02:20
Elazığ'da saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık kamerada | Video 13.08.2020 | 07:51
İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 02:30
İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 12.08.2020 | 20:36
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 01:16
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 12.08.2020 | 18:31
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 00:50
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 12.08.2020 | 18:25

Kayseri ve Yedigöller'de gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu izlediler.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikte, gökyüzü meraklısı çok sayıda insan bir araya geldi.

Erciyes'teki gözlem öncesi katılımcılar, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip planetaryumda (gökevi) yıldızlar, gezegenler ve diğer gökcisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak izledi.

Bilim Merkezi'ndeki eğitim sonrası çocuk katılımcılar taş boyama, güneş saati atölyesi gibi çeşitli faaliyetlere katıldı.

Eğitimin ardından kimi katılımcılar Bilim Merkezi önünden kaldırılan servislerle kimileri de kendi araçlarıyla Erciyes Dağı'na ulaştı.

Burada ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı.

Çok yoğun ilgi gören etkinlikte kimi vatandaşlar çadır kurarak kimileri yanlarında getirdikleri minderlere uzanarak gökyüzündeki görsel şöleni izledi.

Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, meteor yağmurunu izlemek için alana gelenlerin ateşleri ölçülerek sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA