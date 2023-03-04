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Gözü dönen komşu köpek kulübesini ateşe verdi, o anlar kamerada | Video

Gözü dönen komşu köpek kulübesini ateşe verdi, o anlar kamerada | Video

04.03.2023 | 11:50

Sivas’ta köpek kulübesini ateş veren komşunun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafe işletmecisi Mehmet Akif Aksoy, sabah iş yerini açmaya geldiğinde bahçede bulunan köpek kulübesinin yandığını fark etti. Şoke olan Aksoy, beslediği köpeklerden birinin yuvada olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aksoy, yaklaşık 6 ay önce bıçaklı ve satırlı saldırısına uğradığı komşusunun kulübeyi ateşe verdiği ve kamerayı kırdığını gördü. Bir şoke daha yaşayana Aksoy, komşusu hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAFEYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İşletmeci Mehmet Akif Aksoy, yangının kafeye sıçramadan söndürüldüğünü söyleyerek, " Sokak canlarının barınması içi yapmış olduğumuz kulübeyi gelip ateşe veriyorlar, kundaklıyorlar. Ciddi bir şekilde alev alıyor. Allahtan itfaiye zamanında müdahale ediyor ve kafeye sıçramadan, içerideki canlara bir zarar gelmeden zamanında müdahale ederek söndürüyorlar. 3-4 tane sokak köpeğini var. Biz bunlara bir kap mama bir kap su veriyoruz. Biz onlarla burada ilgilenip sahip çıkıyoruz" dedi.

"BİZLERİN NASIL YAŞAM HAKKI VARSA BURADAKİ SOKAK HAYVANLARININDI YAŞAMAYA HAKKI VAR"
Hayvanlarında yaşama hakkının olduğunu belirten Aksoy, " Bundan yaklaşık 6 ay öncede mahalleden 5-6 kişi buraya gelerek bu köpeklerin gitmesi için konuştular. Daha sonrasında tehdit sözleriyle gitmesini istediler fakat biz göndermeyeceğimizi, sokak hayvanlarına sahip çıkacağımızı söyledik. Daha sonrasında aynı kişiler tarafından bıçaklı satırlı saldırıya uğradık. Aradan 6 ay geçti şimdi de bu alçak saldırıyı gerçekleştirdi. Bu köpeklerin geceleri bu kulübede kaldığı da oluyor. Geceleri kulübeye bağlayabiliyoruz. Allahtan dün gece tamamını içeriye almıştık ve bir can kaybı oluşmadı. Bu insan bu hayvanların burada olmasına tahammül edemiyor. 3-4 tane canı şu geniş alana sığdırmıyorlar. Biz bunu şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. Bu dünya hepimizin. Bizlerin nasıl yaşam hakkı varsa buradaki sokak hayvanlarınındı yaşamaya hakkı var. Biz bunun mücadelesini verdik ve vereceğiz. Sonuna kadar hukuk düzleminde arkasındayız, mücadelemizi vereceğiz. Avukatlarımızla birlikte sonuna kadar mücadelesini vereceğiz ve o kişinin ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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