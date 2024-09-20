Gözü dönmüş hırsızlar aynı gece 4 elektrikli motosiklet çaldı, kameralardan kaçamadı | Video
Aynı gecede Burdur'da 2, Bucak'ta da 1 elektrikli motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan 4 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Antalya'da yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yapılan güvenlik kamerası ve KGYS kameraları incelmeleri sonucunda olayı gerçekleştirenlerin Ford marka ticari araç ile Antalya'dan Burdur'a gelen M.Y. (28), R.B. (33), İ.K. (17) ve T.G. (16) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya'da yapılan operasyonda 4 şüpheli çaldıkları elektrikli motosiklet ve bisikletler ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalınan elektrikli motosiklet ve bisikletler sahiplerine teslim edilirken tutuklanan 4 zanlının da hırsızlık ve diğer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.
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