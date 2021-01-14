Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı | Video
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Antalya'da bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, çalacağı ayakkabıyı önce denedi, ayağına olduğunu görünce kendi ayakkabısını bırakıp yeni ayakkabısıyla binadan ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti.
Olay Yenigün Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Apartmana giren hırsız, kapısının önünde ayakkabılar bulunan dairenin önünde durdu. Ayakkabılara kısa bir göz atan hırsızlık şüphelisi, bir botu gözüne kestirip aldı. Kapının önündeki merdivene oturup ayağındaki spor ayakkabıyı çıkartan hırsızlık şüphelisi, botu ayağına giyip denedi. Apartmanının bina içi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüde hırsızın rahat tavırları ise 'pes' dedirtti. Botun ayağına oluğunu gören hırsızlık şüphelisi, çıkardığı beyaz spor ayakkabılarını aldığı botun yerine koyarak aynı rahatlıkla binadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.