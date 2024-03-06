Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı | Video
Elazığ’da bir kadın, alışveriş yapıyor gibi gittiği çanta dükkanından 3 bin lira değerinde seçtiği iki çantayı çaldı. Kadının, hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.
O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık yapan kadının rahat tavırlarına şaşırdıklarını dile getiren iş yeri sahibi Berdan Polat, ''Bir kadın mağazaya giriyor. Diğer arkadaşlarımız müşterilerle ilgilenirken kendisi çok rahat bir şekilde önce rafı ardından diğer çantaları inceliyor. Diğer müşterilerle ilgileniyorduk, ondan sonra ona bakacaktık. O sırada iki tane 3 bin lira değerindeki çantayı, kendi çantasından çıkardığı poşete koyarak mağazadan uzaklaşıyor" dedi.
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