Video Yaşam Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video

Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video

Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video
18.07.2021 | 11:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video 00:19
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video 18.07.2021 | 12:04
Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video 04:36
Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video 18.07.2021 | 11:28
Dikkatsiz sürücüsü ana yolda 'U' dönüşü yaparken otomobile böyle çarptı | Video 00:33
Dikkatsiz sürücüsü ana yolda 'U' dönüşü yaparken otomobile böyle çarptı | Video 18.07.2021 | 11:28
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha | Video 00:12
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha | Video 18.07.2021 | 11:20
Müşteriler kaçacak yer aradı! Restoran işletmecisine silahlı saldırı kamerada | Video 02:16
Müşteriler kaçacak yer aradı! Restoran işletmecisine silahlı saldırı kamerada | Video 18.07.2021 | 10:59
Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video 02:08
Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video 18.07.2021 | 10:52
Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video 01:15
Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video 18.07.2021 | 10:52
Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video 00:19
Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video 18.07.2021 | 10:52
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı | Video 07:00
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı | Video 18.07.2021 | 10:17
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu | Video 04:07
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu | Video 18.07.2021 | 10:21
Kavşakta korkutan kaza! Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı o anlar kamerada | Video 02:48
Kavşakta korkutan kaza! Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı o anlar kamerada | Video 18.07.2021 | 10:17
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı | Video 04:54
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 09:49
Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video 07:31
Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video 18.07.2021 | 09:41
Takla atan araç yayaya çarptı: 1 ölü  | Video 01:37
Takla atan araç yayaya çarptı: 1 ölü  | Video 18.07.2021 | 09:50
Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı | Video 02:08
Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı | Video 18.07.2021 | 09:42
Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video 00:55
Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video 18.07.2021 | 09:42
Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video 03:45
Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video 18.07.2021 | 09:41
Böyle olur tır şoförünün aşkı! Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar | Video 03:29
Böyle olur tır şoförünün aşkı! Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar | Video 18.07.2021 | 09:41
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 01:56
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 18.07.2021 | 09:41
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 02:10
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 18.07.2021 | 09:19

Rize’de yaşanan sel felaketinde Gülizar Karali isimli kadının hacı olmak için biriktirdiği para sel sularına kapılarak kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yarısı sele kapılan ve o anları güvenlik kameralarına yansıyan evde oturan 65 yaşındaki Gülizar Karali'nin en büyük hayali de sel sularına kapılarak kayboldu.

Yıllardır hac için para biriktiren Karali, parasını odasında yattığı karyolanın altına sakladı. Sel nedeniyle kopan evin bir kısmında Karali'nin hayalini kurduğu hac parası da parayı sakladığı karyola ile birlikte sel sularına kapıldı. Yaşadığı olayın ardından artık eve girmeyi istemediğini belirten Karali,"Evimi görünce göğsümde bir ağrı oluyor" dedi.

"EVE ÇIKMAYA KORKUYORUM"
Eve girmeye korktuğunu ifade eden Karali "Eve çıkmaya korkuyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, evi görmek istemiyorum. 55 yıldır bu evdeydim. Her şeyim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o parayı koyduğum yer sele gitti. Parayı karyolanın altına koymuştum, o karyola selde yatağı ile birlikte gitti. O parayı çok zor biriktirmiştim. Kendime bir eksiklik etmedim idare ettim hacı olmak için biriktirmiştim. Kız kardeşim hacca gittiği zaman param yoktu gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti onunla beraber giderim dedim. Öyle 5 kuruş 10 kuruş paramı yığdım, o da öyle gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum karyola gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti" diye konuştu.

RİZE MİLLETVEKİLİ AVCI'DAN HAC SÖZÜ
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ,sele maruz kalan evin olduğu bölgeyi ziyareti sırasında yaşlı kadına kendisini hacılığa gönderme sözü verdi. Milletvekili Avcı, "Senin hacılığını biz ayarlarız. Göndeririz seni. Eğer haca gideceksen, senin hacılığını ben halledeceğim. Şu anda kapalı, açıldığı zaman ben halledeceğim" dedi.

EV VE ÖNÜNDEKİ 4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı sel ve heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak heyelanda kopan ev ile önündeki 4 katlı evin tahliye edileceğini belirtti. Bakan Kurum, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini, kendilerine yeni bina yapılacağı konusunda da telkinde bulundu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA