Video Yaşam Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video

Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video

07.01.2023 | 11:06

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Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir’de bir limanda gerçekleştirilen operasyonda 25,8 kilogram kokain ele geçirildi.

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İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Bölge Amirliği ekipleri tarafından Ekvator'dan Türkiye'ye deniz yoluyla gelecek olan bir konteyner gerçekleştirilen risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından takibi yapılan konteyner eş zamanlı şekilde Ticaret Bakanlığının analiz programlarınca takip edilerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda bazı bölgelerde şüpheli yoğunluklar olduğu görülmesinin akabinde uzman personel tarafından gerçekleştirilen detaylı aramada konteynerdeki eşyalar incelemeye alındı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketler tespit edildi. Uyuşturucu analiz kitleriyle yapılan ölçümler sonucunda maddenin kokain olduğu tespit edilirken yapılan tartımda toplam 25,8 kilogram kokain ele geçirildiği belirlendi.

Olaya yönelik soruşturma, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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