Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video

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Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir’de bir limanda gerçekleştirilen operasyonda 25,8 kilogram kokain ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından takibi yapılan konteyner eş zamanlı şekilde Ticaret Bakanlığının analiz programlarınca takip edilerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda bazı bölgelerde şüpheli yoğunluklar olduğu görülmesinin akabinde uzman personel tarafından gerçekleştirilen detaylı aramada konteynerdeki eşyalar incelemeye alındı.
Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketler tespit edildi. Uyuşturucu analiz kitleriyle yapılan ölçümler sonucunda maddenin kokain olduğu tespit edilirken yapılan tartımda toplam 25,8 kilogram kokain ele geçirildiği belirlendi.
Olaya yönelik soruşturma, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.