Gümrük Muhafaza ekiplerinden seri uyuşturucu operasyonları: 173 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, hafta sonu içerisinde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlar ile Kapıkule ve Esendere Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanı’nda toplam 173 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince diğer taraftan Esendere Gümrük Kapısı'nda iki operasyon birden gerçekleştirdi. İlkinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır, x-ray taramasından geçirildi. Araç kabininde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama hangarına sevk edilen araç, burada detaylı kontrole tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeklerin de devreye girdiği aramada sürücü kabininde bulunan şoför yatağının içerisine gizlenmiş vaziyette 21 kilo 124 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Operasyonun üzerinden çok geçmeden, aynı firmaya ait bir tırda, ekiplerin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen kontrollerde araç aküsünün bulunduğu bölgeye gizlenmiş halde 54 kilo 632 gram afyon sakızı tespit edildi. Yapılan çalışma ile toplam 75 kilo 756 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Diğer bir operasyon da İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanında faaliyet gösteren Gümrük Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri analizler sonucu Güney Afrika Cumhuriyeti şehri Johannesburg'dan İstanbul'a geleceği belirlenen bir yolcuyu riskli değerlendirerek takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanıp tekrar yurt dışına gideceği tespit edilen şahsın yapılan valiz aramasında 36 kilo 160 gram khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 61,2 kilogram ecstasy, 75,7 kilogram afyon sakızı ve 36,1 kilogram khat olmak üzere toplam 173 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Olaylara ilişkin Edirne, Yüksekova ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturmalar devam ediyor.
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