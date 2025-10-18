Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
18.10.2025 | 09:49
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Tekirdağ ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca bakanlık açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin sürdüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimleri, ülke genelinde yürüttükleri denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle sadece milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, aynı zamanda toplum sağlığını, gençlerimizin geleceğini ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı da kararlılıkla mücadele etmektedir. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma hedefiyle yürütülen bu mücadele, sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam etmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir."
