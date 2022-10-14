Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde arabada oturduğu sırada öldürülen 2 çocuk babası Erkan Koç’a yönelik silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN VURUP KAÇMIŞ
Öte yandan, silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan Koç'un kuzeni E.B. ile birlikte Yeşilbük Belediyesi önünde bulunan meydanda araç içerisinde oturduğu, Ahmet B.'nin ise yanlarına gelerek hiçbir şey söylemeden şoför koltuğunda oturan Erkan Koç'a ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı, silah sesleri üzerine belde sakinlerinin de olay yerine geldiği görülüyor. Konu ile ilgili oğlu Erkan Koç'un 2020 yılında Ahmet B.'ye bir ev yaptığını bu nedenle aralarında alacak verecek davası olduğunu fakat daha sonra Ahmet B.'nin borcu ödediğini ve barıştıklarını ifade eden baba Mürsel Koç,Ahmet B.'nin oğlunu neden öldürdüğünü bilmediğini söyledi.
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erkan Koç geçen salı günü Şiran Yeşilbük Beldesi'nde bulunan Yeşilbük mezarlığına gözyaşları içinde defnedilirken, olay yerinden kaçan ve silahını saklayarak saldırının gerçekleştiği gün jandarma ekiplerine teslim olan Ahmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.